Orchestra Chiti e la Costituzione Ecco il concerto

Domani alle 17.30 al Giardino Buonamici ci sarà l’ormai tradizionale concerto per la festa della Repubblica con l’Orchestra Chiti (in caso di maltempo a Palazzo Banci-Buonamici, sede della Provincia). Come da tradizione, l’appuntamento musicale prevede l’alternanza di brani eseguiti dall’orchestra ritmo-sinfonica diretta da Leonardo Gabuzzini (foto) con letture dalla Costituzione affidate a giovani strumentisti che avranno come tema, la libertà, democrazia, solidarietà, uguaglianza, dignità del lavoro, diritto allo studio, rifiuto della guerra, tutela della famiglia, tutela della salute, tutela del patrimonio storico ed artistico. Ogni capitolo civile si alternerà a brani musicali di vario genere scelti dal repertorio dell’orchestra: l’Inno di Mameli, Mary Poppins, C’era una volta in America, Gelsomina, Se telefonando, La la land, Libertango, Sassi, Il cielo in una stanza.