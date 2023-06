Oratorio dello sport: passo avanti Potrà rientrare nella legge Stadi

Il progetto dell’Oratorio dello Sport, il maxi centro sportivo da realizzare in zona Chiesanuova, nell’area delimitata fra cimitero e tangenziale, si appresta a incassare un altro parere positivo. E’ quello del consiglio comunale che salvo scossoni (al momento imprevedibili) nella maggioranza, domani otterrà il voto favorevole sulla dichiarazione di pubblico interesse. Di fatto, dopo l’ok con prescrizioni da parte della Conferenza dei Servizi, l’amministrazione comunale giudicherà di pubblico interesse il progetto, consentendogli di potere rientrare nella legge Stadi. Tra l’altro inaugurando una strada unica in Italia, visto che finora in quella legge erano rientrate solo progettualità pubbliche, mentre stavolta intraprende il percorso di legge una iniziativa interamente privata.

La dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune si baserà su quattro elementi: l’unicità dell’intervento su scala nazionale, il potenziamento impiantistico per la città, la presenza di una specifica convenzione per tariffe calmierate per l’utilizzo dei campi a favore di discipline come pallamano, futsal e calcio. E infine l’impegno arrivato a fine 2022 dalla Figc, sezione calcio a 5, di volere trasformare l’Oratorio dello Sport in una sorta di Coverciano del futsal. Il progetto è stato illustrato ieri in commissione urbanistica, trovando le forti polemiche dell’opposizione di centrodestra, che ha chiesto un aggiornamento a domattina della seduta, durante la quale interverrà anche l’assessore allo sport Simone Faggi.

"Premesso che siamo favorevoli a un intervento così importante da parte di privati – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno –, siamo contrari al metodo con cui l’amministrazione comunale porta un progetto così importante a 48 ore dal voto del consiglio. Un progetto di questa portata che andrà a impattare nei quartieri di Chiesanuova e Maliseti. L’interesse pubblico che ci è stato illustrato è molto debole per rientrare nella legge stadi. Ci risulta che non sono state coinvolte le cinque società sportive della zona che hanno una storia calcistica di oltre 50 anni e che avranno sicuramente un impatto negativo a causa di questo progetto".

Di parere completamente opposto l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis (foto Attalmi). "Parliamo di un investimento che dà lustro alla città – dice -, e che conferma l’appetibilità e la vocazione sportiva del territorio. Un progetto che rientra nelle previsioni del piano operativo e che consentirà la stipula di una convenzione per l’utilizzo dei campi a tariffe calmierate".

Tornando nel dettaglio del progetto, promosso dalla società Faipo, cioè ’Fatto in Prato’, il piano terra è dedicato agli sport indoor e prevede la realizzazione di 14 campi da padel, 5 campi da tennis e 4 campi da calcio a 5, di cui 2 omologati anche per la pallamano. Previste pure due arene dotate di spalti da 800 posti ciascuna, concepite per ospitare grandi eventi. Poi nel piano di copertura di sono due campi a 11, ognuno con tribuna coperta, e al piano terra un altro campo a 11. Previsti pure ristorante, negozio di articoli sportivi, clinica medicina sportiva e un albergo.

re. po.