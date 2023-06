Oratorio dello sport Dal consiglio arriva l’ok al maxi centro sportivo La palla passa ai privati

L’Oratorio dello Sport è un impianto di pubblico interesse. Lo ha deliberato ieri pomeriggio il consiglio comunale, con un’approvazione a maggioranza (21 favorevoli, cioè tutto il centrosinistra e Prato al Centro, e 6 astenuti il resto del centrodestra e il Movimento 5 Stelle) che fa seguito al sostegno al progetto da parte della giunta Biffoni. Grazie a questa dichiarazione il maxi centro sportivo che sorgerà fra il cimitero di Chiesanuova e la tangenziale potrà avere accesso alla legge Stadi, cioè quella normativa che garantisce un iter urbanistico predefinito e con tempistiche certe.

La palla adesso passa ai privati (i proponenti sono il gruppo Faipo – Fatto in Prato) che dovranno passare dallo studio di fattibilità al progetto preliminare, rispettando tutte le prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi. Poi, una volta giunti al termine dell’iter urbanistico, Comune e privati dovranno siglare una convenzione che garantirà la concessione del permesso a costruire. Ricordiamo che il progetto al piano terra è dedicato agli sport indoor e prevede la realizzazione di 14 campi da padel, 5 campi da tennis e 4 campi da calcio a 5, di cui 2 omologati anche per la pallamano. Previste pure due arene dotate di spalti da 800 posti ciascuna, concepite per ospitare grandi eventi. Poi nel piano di copertura ci sono due campi a 11, ognuno con tribuna coperta, e al piano terra un altro campo a 11 sempre con tribuna. Previsti pure ristorante, negozio di articoli sportivi, clinica medica sportiva e un albergo. Lungo e articolato il dibattito in consiglio comunale.

Se il centrodestra ha contestato il metodo con cui è stato presentato il progetto in Comune "a sole 48 ore dal consiglio comunale", il presidente della commissione urbanistica, Maurizio Calussi ha ricordato che "siamo in una fase preliminare del progetto" e che "se mancherà qualcosa rispetto a quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi allora saremo i primi a chiedere di fermare il progetto". Lorenzo Tinagli del Pd, invece, ha sottolineato come "le ragioni di pubblica utilità ci siano tutte".

"E’ una struttura unica nel panorama dei centri sportivi pratesi e fra le prime in Toscana – dice -. E’ poi evidente come le società sportive del territorio abbiano bisogno di ulteriori spazi di gioco. Ricordo che l’Ac Prato ancora oggi non ha un settore giovanile e molto presto si troverà costretto a trovare un luogo dove fare svolgere attività ai tesserati. Al Comune chiedo invece una particolare attenzione alle realtà sportive già presenti sui territori: penso a Viaccia, Maliseti Seano e Chiesanuova". L’Oratorio dello Sport ottiene l’appoggio anche del delegato provinciale del Coni, Massimo Taiti. "Questa città ha bisogno di impianti importanti e questo progetto, molto costoso e ambizioso, va in questa direzione - conclude -. Questa è una struttura che potrà diventare importante a Prato. Un progetto che vede coinvolti imprenditori pratesi tutti amanti dello sport. Dopo le iniziali perplessità, devo dire che ora personalmente lo sostengo senza se e senza ma sia come Coni che come Figc Toscana".

