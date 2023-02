Ora si rafforza sempre di più la pista passionale

Martina Mucci, 28 anni, non sa darsi una spiegazione di quella aggressione tanto violenta di cui è stata vittima nella notte fra lunedì e martedì. Dice di non credere all’ipotesi della rapina, ma che quella coppia di uomini, in realtà avessero un altro obiettivo: quello di punirla, sfregiandola nel volto e picchiandola. Anche gli investigatori che stanno scavando nella vita di Martina e nelle sue frequentazioni presenti e passate, sarebbero più propensi a seguire l’ipotesi di un’aggressione legata ad un motivo passionale. I due uomini incappucciati si sono allontanati dalla casa di Martina dopo averla picchiata selvaggiamente; soltanto dopo l’esplosione di violenza le hanno preso la borsetta.

La procura, che sta seguendo il caso dell’aggressione con il sostituto procuratore Valentina Cosci, sta vagliando tutte le ipotesi. Niente è da sottovalutare, sebbene la pista della rapina sia molto debole. La vittima, sotto choc e dolorante per le ferite al volto, non è ancora stata sentita dal magistrato.