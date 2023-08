Ora nemmeno un giorno in più Bisogna volare

Leonardo Biagiotti

Non un giorno in più. Deve essere questo lo slogan che accompagna i lavori per la nuova palazzina dell’ospedale. Ieri c’è stata la posa della prima pietra, una cerimonia con una nutrita partecipazione politica, ma non ci si può dimenticare della lunghissima gestazione del progetto, di cui si parla dal 2016, e soprattutto del gravissimo errore di valutazione sulle dimensioni dell’ospedale, troppo piccolo per Prato. Dopo 10 anni dall’apertura del Santo Stefano adesso c’è da correre per garantire altri 104 posti letto. Dopo la giornata dei sorrisi, ed è giusto così perché un passo avanti è stato fatto, ora è prioritario rispettare i tempi. La nuova palazzina dovrebbe essere pronta nella primavera 2026. Non un giorno in più.