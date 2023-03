Ora il confronto con il governo

La lettera dei 288 medici dei pronto soccorso della Toscana con la minaccia di dimissioni di massa è stata accolta dalla Regione "come stimolo costruttivo". Il presidente Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini ricordano che la Toscana, con tutte le Regioni, ha presentato per i problemi dei pronto soccorso una serie di proposte

al Governo: qualificazione dell’attività nei pronto soccorso come usurante, impegno orario ridotto per chi ha più di 60 anni, meccanismi incentivanti economici e nei percorsi di carriera. Al Governo la Toscana, ha chiesto da mesi per i pronto soccorso un piano speciale. "Torneremo a chiederlo: come Conferenza delle Regioni - ha detto Bezzini - avremo un incontro la prossima settimana col Ministro alla salute". Aumenti in busta paga per gli infermieri, coinvolgimento dei medici internisti nella gestione di pazienti che accedono con codici minori, la proroga della possibilità di avvalersi, fino a dicembre, di specializzandi: ecco alcune delle misure prese in supporto dei pronto soccorso in affanno. Intanto la giunta regionale sta lavorando ad una delibera sull’organizzazione dei pronto soccorso. A questo fine è stato stanziato un milione e 800 mila euro con la Finanziaria 2021.