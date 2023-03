Ora i turisti scoprono Montemurlo E le presenze segnano un +345%

Non c’è solo industria. I numeri messi a segno da Montemurlo sotto il profilo del turismo toccano la cifra record di +345% di presenze complici la nascita di nuove strutture ricettive che hanno dato il via a un settore finora pressoché inesistente a Montemurlo.

Gli ultimi dati relativi alla ’Rilevazione del movimento turistico nelle strutture ricettive della Provincia di Prato per l’anno 2022’ confermano che il comparto è in forte crescita. L’analisi dei dati nella distribuzione degli arrivi e delle presenze mostra un trend crescente e più che raddoppiato dei flussi turistici rispetto al 2021 con un andamento in positivo sia sugli arrivi con un +345,5% (pari a 3.631 unità), che sulle presenze, cioè il dato relativo al numero di notti trascorse sul territorio +168,7%. Nella valutazione della distribuzione generale del flusso turistico italiano e straniero l’analisi nel dettaglio conferma dati più che positivi per entrambi i comparti, i turisti italiani censiti riportano infatti un aumento del 274,5% negli arrivi e del 116,4% nelle presenze, in forte crescita anche la componente straniera con un aumento del 474,5% negli arrivi e del 226,3% nelle presenze. Il bilancio sulla movimentazione turistica del Comune di Montemurlo vede 4.682 arrivi e 10.193 presenze (con una permanenza media di due giorni sul territorio).

"Questi numeri raccontano la trasformazione eccezionale di un territorio che non è solo polo industriale d’eccellenza e luogo per la residenza ma anche di turismo - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Dati che ci hanno sorpreso e che ci raccontano di una Montemurlo che è meta per il business solo in minima parte. Va riconosciuto il merito a tanti imprenditori che hanno riconosciuto le potenzialità del nostro territorio e che qui hanno investito". L’analisi delle principali nazionalità straniere registrate nel Comune di Montemurlo riporta i turisti provenienti dalla Germania al primo posto, seguiti da turisti provenienti dalla Francia, dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla Polonia. L’analisi della componente italiana riporta invece ai primi posti i turisti provenienti dalla Lombardia, seguiti dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dal Lazio.

"Questo risultato è frutto di un cammino che parte da lontano", commenta l’assessore Giuseppe Forastiero. "Con 3500 imprese e oltre 40 mila addetti ci aspettavamo un turismo soprattutto legato al mondo del lavoro e, invece, ci siamo accorti che il turismo sta cambiando dopo la pandemia. Si ricercano nuove mete, itinerari insoliti che Montemurlo è in grado d’offrire. Basti pensare al successo del turismo industriale e dei cammini sulla collina per i quali stiamo lavorando al miglioramento della segnaletica".