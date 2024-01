Ora i militari per presidiare meglio le strade

Servono i militari. E non solo per dare un segnale, ma proprio per presidiare meglio le strade. Qui non c’è percezione, c’è necessità. Quindici spaccate in dieci giorni rappresentano un problema da affrontare subito col pugno duro, perché i danni subiti dalle attività commerciali sono ferite che fanno male, soprattutto dopo l’alluvione. Probabilmente a commettere gran parte di questi colpi è stato uno sbandato, ma le sue azioni hanno costi salatissimi per imprenditori che di tutto hanno bisogno fuoché di trovarsi a pagare migliaia di euro per sistenare i vetri, col rischio di perdere anche giornate di lavoro. Gli organici delle forze dell’ordine sono stati rafforzati, ora serve un altro sforzo.