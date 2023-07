Ora bisogna solo liberare la creatività

Leonardo Biagiotti

La posa dell’asfalto made in Prato realizzato con gli stracci chiude nel migliore dei modi una settimana che ha visto la creatività e la qualità del distretto esaltate da Milano Unica. Il messaggio che arriva da Prato, rimbalzato nel mondo proprio da Milano, e finito persino in una strada, è che la nostra originalità è ancora fortissima, legata come sempre al riuso e all’innovazione. E’ una qualità che va soltanto accompagnata, curata, esaltata, non fiaccata da tasse o burocrazia (come nel caso del mancato riutilizzo dell’acqua depurata, un altro esempio perfetto di economia circolare). Prato è sulla strada, letteralmente, dell’eccellenza mentre le aziende lavorano ancora sei mesi per il fisco. Qualcosa non torna.