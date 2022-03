Opplà, si ride con il teatro in sala Banti

"Opplà", a Montemurlo ci si diverte con il teatro ragazzi. L’appuntamento è per domenica alle 16.30 alla Sala Banti con il quarto spettacolo in cartellone. La rassegna è promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo. Per "Opplà" (età consigliata: dai 5 anni) sale sul palco Angelika Georg che incontra un inciampo dopo l’altro, una sorpresa dopo l’altra, lasciandosi incantare dalle proprie trovate. "Il teatro può essere una parentesi di serenità da regalare ai nostri bambini in questo momento difficile, segnato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina" afferma l’assessore Giuseppe Forastiero. Il biglietto posto unico costa 5 euro. Per informazioni e prevendite rivolgersi ai numeri 0574 651546 - 328 2718519 o scrivere una mail: salabantiragazzi@gmail.com.