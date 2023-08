Opere pubbliche, c’è il piano Priorità alla sicurezza stradale Fondi per la Rocca di Cerbaia

Nuove piazze, scuole e strade. La giunta di Cantagallo ha già messo a punto il Documento unico di programmazione (Dup) con il piano delle opere pubbliche per il futuro, da consegnare a chi governerà dalla primavera del 2024. Il consiglio comunale ha infatti approvato le variazioni di bilancio e il Dup, provvedimenti, illustrati dal sindaco Guglielmo Bongiorno.

"In questa fase conclusiva del mandato proseguiamo l’attività che pone al primo posto la messa in sicurezza del sistema stradale – spiega il sindaco – consegneremo alla futura amministrazione un documento strategico composto di numerosi interventi in fase di progettazione o addirittura cantierabili".

Con le variazioni di bilancio sono state reperite le risorse per la manutenzione straordinaria della strada di Campagnana (65 mila euro) e di via della Dogana (8.500 euro), per provvedere alla progettazione del collegamento e dell’ampliamento del parcheggio Pagli di Migliana (30 mila euro), per gli studi geologici necessari all’intervento di messa in sicurezza del cimitero di Luicciana (15 mila euro).

In questi giorni i tecnici comunali sono impegnati per il bando rivolto ai piccoli comuni (legge Realacci) che garantirebbe a Cantagallo 700 mila euro e nel frattempo lavorano al piano triennale delle opere pubbliche.

Ecco gli interventi più significativi: a fine agosto partono i lavori di rigenerazione urbana del borgo di Fossato che comprendono la sistemazione delle piazze L’Estaque e Matilde di Canossa. Il progetto viene finanziato con le risorse della Regione per interventi nelle aree interne per cui al Comune sono stati assegnati 300 mila euro.

Prosegue poi la valorizzazione della Rocca di Cerbaia, che di recente è stata oggetto di una tesi di laurea discussa alla Scuola di specializzazione in restauro dell’Università di Firenze.

È prevista la creazione di una nuova via di accesso al castello, la riqualificazione della viabilità esistente e la realizzazione della nuova illuminazione. I costi preventivati sono di circa 205 mila euro, oltre 129 mila euro saranno finanziati dalla Regione. Nel programma viene riproposta la messa in sicurezza della via di Gavigno per circa 1 milione di euro e nel capitolo scuole c’è il progetto di ristrutturazione dell’asilo Migliana con una spesa di 1 milione e 20 mila euro.