Operazione decoro. Cento condomini sorvegliati speciali: "Basta discariche"

Operazione decoro. Dopo il focus sulla movida in centro, la campagna di comunicazione e informazione di Alia Multiutility ’Che Prato!’ raggiunge cento condomini che hanno evidenziato criticità nella gestione e nel conferimento dei rifiuti. Si tratta di immobili diffusi in tutta la città e soprattutto nei quartieri del Macrolotto Zero, Soccorso e San Giusto.

"Inizia la seconda fase del progetto che vedrà per diversi mesi impegnata Alia con gli amministratori di condominio al fine di dare informazioni multilingue sulla corretta modalità di conferimento e sulla gestione degli ingombranti, oltre all’installazione di cartelli informativi negli spazi comuni - afferma l’assessora comunale alla città Curata Cristina Sanzò -. Cerchiamo così di dare ascolto ai condomini che si comportano correttamente e di far crescere la cultura del rispetto delle regole per tutti". Lo scopo è promuovere il decoro urbano, contrastare gli abbandoni di rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata, che in taluni condomini è veramente fonte di degrado. In ognuno dei palazzi al centro del progetto, già a partire da questa settimana, verranno condotte attività di comunicazione e informazione a domicilio, multilingue, anche con il supporto di mediatori linguistici. "Entriamo ora nella fase di incontri dedicata ai condomini – commenta Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne di Alia -. È un’attività concreta per individuare criticità e gestire soluzioni condivise. Rilanciamo l’appello ad imprese e associazioni a diventare ‘social partner’ del progetto". Le informazioni verranno veicolate anche attraverso dei video, realizzati con intelligenza artificiale e disponibili anche in cinese e urdu, visualizzabili in ogni momento scannerizzando i Qr-code presenti sulle targhe informative affisse nei condomini. Sono stati scelti 11 temi tra cui iscrizione Tari, raccolta differenziata e i servizi forniti da Alia.

Dopo la parte informativa sarà tempo di controlli: i cento condomìni più problematici saranno anche oggetto di successivi controlli e verifiche da parte degli ispettori ambientali di Alia, in collaborazione con la polizia municipale, con Sori e con il personale dell’ufficio immigrazione del Comune, per i controlli d’ufficio sulle iscrizioni Tari e sulla situazione dei pagamenti e per i pattugliamenti di verifica sui conferimenti.

Conclusa questa seconda fase, le azioni multilingue di sensibilizzazione e comunicazione di ‘Che Prato!’ arriveranno nel Macrolotto Zero, dove persiste la cattiva abitudine di esporre i rifiuti senza rispettare l’orario previsto dai passaggi di raccolta porta a porta e dove gli abbandoni illegali restano lo zoccolo duro da sconfiggere.