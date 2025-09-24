Operazione Chiassini. Centro: la riqualificazione riparte dai suoi vicoli. Ecco il nuovo progetto

Partirà dai chiassini il progetto di riqualificaione del centro storico, che oggi sarà presentato dal commissario straordinario Claudio Sammartino alle associazioni di categoria che rappresentano i commercianti nell’ottica del confronto e del reciproco scambio di idee e contributi. Vicolo del Gini, vicolo dei Gherardacci, vicolo dei Bonconti, vicolo degli Inghirami, vicolo Fior di Vetta: ecco i primi cinque spazi sui quali su indicazione del commissario stanno lavorando il servizio ambiente, energia e centro storico e il servizio mobilità e infrastrutture del Comune. I vicoli saranno illuminati per potenziare la sicurezza di residenti e turisti, ma anche per disincentivare comportamenti indecorosi nel conferimento dei rifiuti e nella cura degli spazi pubblici da parte dei cittadini, anche dal punto di vista igienico-sanitario. I tecnici sono al lavoro su un masterplan che sarà condiviso con la soprintendenza. Per la complessità dell’intervento e per ragioni di progettazione e finanziarie, il piano sarà suddiviso in stralci, partendo appunto dagli allestimenti temporanei in vicolo del Gini, vicolo dei Gherardacci, vicolo dei Bonconti, vicolo degli Inghirami, vicolo Fior di Vetta, nei quali è previsto anche il rifacimento della pavimentazione (fatta eccezione per vicolo dei Gherardacci). Questi vicoli sono stati scelti come parte di un ideale percorso che da piazza Mercatale – una delle porte di accesso al centro cittadino – porta direttamente ai luoghi centrali della movida, un passaggio diretto e gradevole, soprattutto nei mesi estivi, alternativo a quello di via Garibaldi. Gli altri vicoli saranno al centro dei successivi stralci del piano di riqualificazione.

I lavori di questa prima tranche procederanno per step: la prima fase vedrà la messa a punto di un sistema di illuminazione permanente progettato ad hoc per la conformazione dei chiassini; in una seconda fase sarà rifatta la pavimentazione; subito dopo si metterà mano alla predisposizione impiantistica di spazi per allestimenti temporanei, tra cui piante ornamentali nella stagione primaverile ed estiva e installazioni anche su proposta delle associazioni del territorio. In attesa della conclusione dei lavori, sarà immediatamente implementato il sistema di illuminazione mediante lanterne già presenti nei cinque chiassini del primo stralcio ed è in elaborazione anche un piano di decorazione temporaneo durante le festività natalizie. Si parte quindi dai primi cinque dei sedici chiassini complessivamente censiti nel centro storico pratese: i successivi stralci del piano di riqualificazione interesseranno altri vicoli che nel frattempo l’amministrazione commissariale ha chiesto ad Alia e alla polizia municipale che siano immediatamente monitorati dal punto di vista della pulizia, dell’igiene e della sicurezza. "L’intervento, dopo la fase di sperimentazione che si è conclusa i primi giorni di settembre e che ha riscosso il gradimento di residenti e commercianti – spiega una nota del Comune –, si pone come un modo per incrementare il decoro degli spazi pubblici, la sicurezza dei cittadini e dei fruitori del centro storico e la valorizzazione di parti considerevoli dei percorsi cittadini.