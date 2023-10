Operatori di credito e addetti alle cucine

Oltre a varie posizioni aperte su Firenze e Milano, Findomestic, che fa parte del gruppo Bnp Paribas, ricerca in tutta Italia operatori del credito che potranno essere inseriti nell’area front end (consulenza al cliente), customer solutions (supporto al cliente in momentanea difficoltà) o granting (valutazione delle pratiche di finanziamento). In caso di superamento dell’iter di selezione, sarà l’azienda, secondo le capacità del candidato e le esigenze interne, a proporre uno dei tre ruoli. Per candidarsi è richiesta la laurea. Il contratto è a tempo determinato. Info e per candidarsi: bnl.ititScopri-BNLlavora-con-noi.

Inoltre sono 279 le offerte di lavoro che arrivano dal gruppo Cigierre, proprietario di vari marchi della ristorazione come Wiener Haus, Old Wild West, Pizzikotto. Molte riguardano anche la Toscana. A Siena e per il Valdichiana Village, per esempio, si ricerca un responsabile cucina per i ristoranti Old Wild West. A Sesto Fiorentino e nel ristorante di Firenze Novoli si assumono addetti alla cucina e a Cascina e a Prato camerieri di sala. www.cigierre.comlavora-con-noi.