Operaio picchiato di notte Agguato davanti a casa

Un’altra aggressione, un altro agguato sotto casa al rientro dal lavoro. A venti giorni dalle sprangate al delegato sindacale della Acca di Seano, azienda della logistica a conduzione cinese, i lavoratori, supportati dai SìCobas, denunciano un altro episodio di violenza nei confronti di un collega che da poco si era iscritto al sindacato. Secondo quanto riferito, le modalità sarebbero le stesse già messe in atto per colpire i due delegati sindacali in azienda. Anche questo operaio, infatti, è stato aspettato sotto casa di ritorno dal lavoro ed è stato vittima di un vero e proprio agguato da parte di quattro uomini armati di bastoni, tirapugni ed un coltello. Su questi episodi il sindacato SìCobas terrà una conferenza stampa stamattina in piazza del Comune. Il lavoratore aggredito sarà presente in centro storico e quindi sembrerebbe aver subito conseguenze meno gravi, per fortuna, del delegato sindacale che venne aggredito a metà luglio, costretto ad andare in ospedale.

In quel caso gli uomini che lo aggredirono gli dissero soltanto due parole: "Ciao amico!", poi il pachistano poco più che trentenne, delegato Si Cobas all’Acca di Seano, venne raggiunto da una scarica di botte sulla testa e sul volto mentre stava rientrando a casa, in zona Pratilia, dopo aver staccato dal turno di notte, poco dopo le 3 e mezzo. A colpirlo furono due uomini con i volti coperti da caschi integrali e armati di spranghe che vennero messi in fuga, evitando risvolti peggiori, grazie all’intervento di alcuni residenti accorsi ai rumori del pestaggio.

Dopo la denuncia dell’aggressione da parte dei SiCobas ci fu anche una manifestazione di protesta sotto la prefettura alla quale partecipò il rappresentante del sindacato Luca Toscano.

"La vittima dell’aggressione, Ijaz, non riesce ancora a parlare, ha riportato lesioni importanti – riferì proprio Toscano – .Abbiamo illustrato alla prefettura questo ultimo episodio violento che si inserisce in un contesto di escalation di minacce e violenze da parte di alcune persone all’interno e anche fuori dalle mura dell’azienda. Nell’incontro abbiamo chiesto che si intervanga in tempi rapidi con azioni che servano a prevenire certi casi. Va fermata l’escalation di violenze". Purtroppo non è andata così.