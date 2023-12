Operaio meccatronico con grande esperienza

1 OPERAIO MECCATRONICO

Un’azienda pratese sta ancora cercando un operaio meccatronico con esperienza pluriennale maturata nella mansione. La risorsa in questione lavorerà prevalentemente sulla parte elettrica, elettronica e meccanica dei compressori ad aria e si occuperà in primis di manutenzioni e riparazioni nella sede di Prato (oltre che presso clienti sul territorio toscano). Richiesta competenza nell’utilizzo di Windows e MS Office Orario lavorativo "full time", l’impresa propone un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Patente di guida B. Per candidarsi all’offerta in oggetto

è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare

la candidatura.

(Rif.: PO-210155)