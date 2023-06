Operaio ferito nel cantiere della Direttissima

Prato, 15 giugno 2023 – E’ rimasto schiacciato sotto un carro mentre lavorava, di notte, nel cantiere aperto sulla Direttissima Prato-Bologna per allargare le gallerie. Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito poco dopo mezzanotte proprio dentro una galleria, quella che collega la Toscana, da Vernio, all’Emilia-Romagna. E’ un algerino dipendente di una ditta che lavora per conto delle Ferrovie, agganciato da un carro durante i lavori.

Il 118 ha inviato un'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Vernio che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha portato fuori per raggiungere l’elisoccorso e trasferirlo a Careggi. L’operaio ferito ha gravi ferite alle gambe ma non è in pericolo di vita.