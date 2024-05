Operaio elettromeccanico. Via all’iter per la graduatoria

Un operaio elettromeccanico da assumere a tempo pieno e indeterminato. Lo ricerca il consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno che ha avviato l’iter di selezione per la formazione di una graduatoria, L’operaio, tra le mansioni che andrà a svolgere, sarà di supporto operativo alla gestione degli impianti elettromeccanici consortili, quali idrovore, paratoie, opere di presa e regolazione, e relative apparecchiature. La sede di lavoro sarà in via del Cantone all’Osmannoro, Sesto Fiorentino, ferma restando la possibilità di essere assegnato, temporaneamente o definitivamente, per ragioni tecniche, organizzative e produttive, anche a qualunque altra sede del consorzio. La retribuzione sarà invece di 1.720,34 euro lordi, per 14 mensilità. Per candidarsi inviare la domanda entro il 2 giugno alle 24 tramite il sito del consorzio, www.cbmv.it.