Operai sfruttati. Parte il processo. E’ subito rinvio

Era stato un operaio a raccontare quello che vedeva, di mattina. Furgoni pieni di ragazzi, profughi, che venivano scaricati all’alba per poi andare nei campi. L’indagine "Black Wine" aveva portato nel 2018 a tre arresti, ma il giro era ben più vasto. Sotto accusa sono finiti sei "caporali" e due commercialisti pistoiesi. Ieri la prima udienza del processo a Pistoia. L’accusa per tutti è intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis). Si tratta di Mushtaq Ahmad, 50 anni, pakistano residente ad Agliana, ritenuto dall’accusa il capo dell’organizzazione. A lui era intestata la ditta "Servizi Agricoli Pk Verde", con sede a Prato, utilizzata per il reclutamento della manodopera. Con lui, il connazionale Haji Mohammad, 52 anni, anche lui residente ad Agliana, e Mhammed Essaouri, 54 anni, marocchino, tutti, secondo l’accusa, reclutatori di manodopera al nero.

E reclutatori sarebbero stati anche El Hassan Laamiri, 59 anni, marocchino, e Issa Traore, 30 anni della Costa D’Avorio.

L’organizzazione si sarebbe avvalsa anche di consulenti del lavoro, che avrebbero avuto il compito di fornire i documenti necessari ai braccianti. Si tratta di Franco Lazzarini, 62 anni, di Lucca, di Antonio Passerai, 64 anni, di Casciana Terme Lari. Ieri mattina, gli avvocati hanno sollevato un’eccezione in merito al decreto di autorizzazione delle intercettazioni, che avrebbe dato il via libera solo a quelle telefoniche, in base alla tesi sostenuta dalla difesa, ma non a quelle ambientali. Si tratta di un particolare importante, dal quale si ripartirà.

Il giudice si è riservato e scioglierà la riserva alla prossima udienza. Il processo riprenderà il 7 marzo, quando potrebbero essere sentiti i primi testi.

