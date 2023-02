Operai, sarti e chimici fatevi avanti Domanda e offerta: c’è l’open day

"Se l’anno scorso si stimava la necessità di ottomila nuove figure tecniche da inserire all’interno delle imprese del manifatturiero, quest’anno non solo non siamo riusciti a colmare il gap precedente ma addirittura abbiamo visto aumentarlo. Di fatto servirebbero solo 4.000 giovani per sopperire ai pensionamenti e poi circa diecimila figure per soddisfare il fabbisogno di tutte le imprese". Sono numeri da capogiro quello snocciolati dal presidente degli elettricisti di Cna Toscana Centro, Sergio Perna che raccontano la crisi delle figure professionali tecniche, come elettricisti, idraulici, manutentori, installatori e sistemisti, ma anche operai del settore tessile in perenne affanno di manodopera.

Il Centro per l’impiego che mette in connessione la domanda con l’offerta lancia un open day proprio cercare di colmare almeno in parte la fame di manodopera.

Si chiama ’Recruitment day’ in programma al Centro per l’impiego di Prato in via Pistoiese, 558E il 24 febbraio.

La giornata di incontro di domanda e offerta mirata alle opportunità è su prenotazione on line al sito del Cpi o inviando il proprio cv a [email protected]

In particolare la call riguarda sarti con esperienza, modellista tessile con esperienza e conoscenza nell’utilizzo del cad, addetti allo stiro con esperienza, operai tessili con esperienza, apprendisti operai tessili, periti chimici con diploma o laurea ad indirizzo chimico e manutentori elettro-meccanici. Il vantaglio di offerte è vario e le opportunità ci sono. Adesso spetta a chi è in cerca di occupazione farsi avanti.

Sia Confartigianato che Cna Toscana Centro di recente hanno firmato un accordo quadro con l’istituto Marconi per "supportare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro". Gli accordi prevedono un’attività di orientamento, testimonianze dalle realtà produttive locali con incontri con artigiani e operatori del settore, visite didattiche nelle imprese per allievi, e incontri mirati fra docenti e rappresentanti delle aziende. Infine l’alternanza scuola lavoro con tirocini formativi per le classi terze, quarte e quinte, e progetti di lavoro post diploma. Le associazioni sono scese in campo, gli istituti professionali anche ma colmare il gap occupazionale con i giovani neo assunti però non è un processo concretizzabile in breve tempo.