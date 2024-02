Operai ridotti in schiavitù, arrestati due imprenditori. La denuncia di una lavoratrice coraggiosa

Prato, 29 febbraio 2024 – Non è una novità che nei capannoni a conduzione cinese si lavori in una sorta di schiavitù, ma stavolta c’è un documento, una pezza d’appoggio che spiega nel dettaglio in cosa si concretizza questa schiavitù. E’ una denuncia sporta da una coraggiosa lavoratrice cinese, che ha avuto la spina dorsale di presentarla alla polizia rompendo quel muro di omertà che spesso viene evocato.

La donna aveva raccontato la sua storia alla polizia. Arrivata in Italia con un visto turistico valido 14 giorni, sapeva che in realtà ci sarebbe rimasta come irregolare. Un viaggio architettato da un connazionale, pagato profumatamente per consentirle di arrivare nel nostro Paese per lavorare in una confezione di Prato.

All’arrivo a Milano ad attenderla c’erano due cinesi che si sono fatti consegnare il passaporto; l’hanno accompagnata a Prato.

La donna ha raccontato che nella ditta di confezioni non solo lavorava, ma ci viveva anche insieme ad altri connazionali: sette giorni su sette, pagati a cottimo, impossibilitati a uscire perché alla fine del turno di lavoro gli operai venivano chiusi all’interno.

Alle richieste di restituzione del passaporto la risposta era negativa, sempre negativa e talora accompagnata anche da minacce di morte, asserendo di avere contatti con la criminalità organizzata.

Schiavitù, non c’è altra parola per definire queste condizioni di vita. La polizia è andata così a verificare il racconto: i poliziotti sono così andati in zona Santa Lucia, in via Dino Campana, dove hanno trovato la stessa lavoratrice che aveva sporto denuncia e altre sei persone, in tutto cinque privi di permesso di soggiorno.

I titolari avevano cinque passaporti indebitamente trattenuti; in una zona limitrofa a un soppalco era stata installata una cucina di fortuna, dei letti e i cosiddetti “fogli cottimo”, ovvero un foglio manoscritto che riportava i pezzi quotidianamente lavorati dagli “operai”, oltre ad i loro effetti personali. E così sono scattate le manette.