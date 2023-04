Operai presi a cinghiate Titolare condannata per sfruttamento Assolta la prestanome

Erano stati accusati di aver preso a cinghiate un operaio. Di aver sfruttato manodopera per "aumentare i profitti", pagando gli operai con stipendi da fame, senza riconoscere loro ferie, permessi, riposi, costringendoli a lavorare a macchinari privi di qualsiasi sicurezza. Un caso che arrivò anche alla ribalta delle televisioni nazionali in quanto nelle indagini furono coinvolti, per la prima volta, i committenti italiani che vendevano borse e oggetti di pelletteria a famose griffe della moda internazionale.

Il processo si è chiuso ieri per due delle indagate, Yang Xiaoyan, titolare di fatto della "Pelletteria Serena" di via Lombarda a Poggio a Caiano, e Gao Zhuqin, prestanome della azienda. Yang, difesa dagli avvocati Sabrina Serroni e Alberto Rocca, è stata condannata a un anno e dieci mesi per caporalato (il pm aveva chiesto due anni), mentre Gao, assistita sempre dall’avvocato Serroni, è stata assolta per non aver commesso il fatto (la procura aveva chiesto un anno e 8 mesi). E’ quello che ha stabilito il giudice Leonardo Chesi al termine del processo in rito abbreviato. Il marito della Yang, Que Jinbao, è stato invece rinviato a giudizio. Inoltre, la Yang è stata assolta dall’accusa di calunnia. Secondo la Procura, infatti la Yang avrebbe denunciato due operai di averla aggredita solo per poterli licenziare per giusta causa. Una circostanza che, secondo quanto sostenuto dalla difesa e accolto dal giudice, non era vera in quanto la donna sarebbe stata davvero aggredita dai due operai che contestavano una busta paga, come hanno sostenuto alcuni testimoni.

Nel processo si sono costituiti parte civile alcuni degli operai che avevano sporto denuncia contro i titolari e la Filcam Cgil che aveva raccolto la testimonianza dei lavoratori sfruttati. Alle parti civili il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 3.000 euro ciascuno.

Secondo quanto era stata ricostruito dalle indagini della Guardia di finanza, gli operai che lavoravano nella Pelletteria Serena venivano picchiati con bacchettate sulle mani, a volte pure cinghiate, quando il lavoro non era eseguito a regola d’arte. I turni di lavoro sarebbero stati massacranti, dalle 12 alle 15 ore per sei giorni la settimana. E le paghe? Da fame: 800 euro al mese senza ferie, malattie o giorni di riposo. Il tutto senza rispettate le più elementari regole di sicurezza: i macchinari ne erano sprovvisti. Inoltre, secondo quanto accertato, la ditta (Pelletteria Serena) aveva chiuso e riaperto più volte nello stesso stabile cambiando nome e partita Iva per sparire agli occhi dei controlli ma soprattutto del fisco. Partendo dalla denuncia, la Finanza, dopo una lunga serie di indagini, ha arrestato nel maggio del 2021, i coniugi titolari di fatto. Nei guai finirono anche la prestanome (ieri assolta) e i committenti italiani, due imprenditori fiorentini che lavoravano per una griffe di moda straniera, le cui posizioni sono stati archiviate durante le indagini.

