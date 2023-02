Da ricordare questa sera alle 21 al Terminale il film documentario sulla vertenza del collettivo di fabbrica di Gkn "E tu come stai?", girato da Filippo e Lorenzo Gori, che saranno presenti in sala insieme a una delegazione degli operai. Il ricavato della serata sarà devoluto alla cassa di resistenza della Società di mutuo soccorso, fondata dallo stesso collettivo di fabbrica. Il film racconta in cento minuti una delle più grandi mobilitazioni operaie degli ultimi anni in Italia, una battaglia che dura da più di un anno mezzo. Nel luglio 2021 oltre 400 operai dello stabilimento di Campi Bisenzio, tra i quali molti pratesi, furono licenziati dal fondo inglese allora proprietario della fabbrica: successe da un giorno all’altro, lo seppero con un sms. La loro lotta non è certamente finita.