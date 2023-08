Operai aggrediti La condanna di Biffoni: "Violenze sui lavoratori da stroncare subito"

"Le aggressioni ai lavoratori rappresentano un fenomeno che va stroncato immediatamente. Il sindacato va messo in condizione di esercitare la propria funzione di tutela dei diritti dei lavoratori nella massima tranquillità e sicurezza, sempre agendo nel rispetto delle norme previste per l’attività sindacale". Così il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, di fronte all’ennesimo agguato ad un operaio di nazionalità pachistana dipendente della Acca srl, azienda di logistica a conduzione cinese, episodio di violenza denunciato nei giorni scorsi dal sindacato Si Cobas, impegnato nella lotta per la difesa dei diritti dei lavoratori e contro lo sfruttamento della manodopera. La quarta aggressione ai danni di un giovane pachistano è solo l’ultima goccia, l’ultimo episodio, sostengono i Si Cobas, di una corposa l’escalation di violenze nei confronti di quei lavoratori che hanno avuto il coraggio di alzare la testa per rivendicare i loro diritti e chiedere l’applicazione del contratto nazionale della logistica. Con 8 ore di lavoro per 5 giorni, ferie e malattie riconosciute.

Vittima dell’agguato avvenuto per strada in via Galvani al Macrolotto 2 è stato Sajid, mentre in sella alla sua bici stava raggiungendo il magazzino al Macrolotto 2. L’uomo, stando al suo racconto reso alla polizia intervenuta sul posto martedì mattina poco dopo le 11, è stato prima messo fuori uso con uno spray urticante e poi preso a bastonate alla testa e al corpo. I sanitari gli hanno dato 10 giorni di prognosi, mentre ieri si è presentato alle forze dell’ordine per sporgere denuncia. Sul caso indaga la polizia della questura di Prato. Il motivo di tale violenza, per il Si Cobas, sarebbe da ricercare in una contestazione fatta all’azienda. "Sajid aveva contestato insieme al sindacato alcuni errori sull’ultima busta paga", ha ricostruito il Si Cobas.

"La violenza sui lavoratori non è tollerabile – aggiunge ancora il sindaco Biffoni – I sindacati nascono per combattere la violenza e per tutelare i diritti dei lavoratori con rivendicazioni ed azioni previste. Ho fiducia nell’azione delle istituzioni e delle forze dell’ordine nell’ottica di fermare il fenomeno delle aggressioni e di fare luce sugli episodi".

L’agguato di via Galvani al Macrolotto 2 arriva dopo altri tre episodi tra di loro molto simili che si sono registrati da maggio ad oggi. "Tra aprile e maggio alla Acca i lavoratori insieme al sindacato si sono ribellati allo sfruttamento del lavorativo e il 10 maggio, dopo una serie di scioperi, un accordo sindacale ha portato alla regolarizzazione dei contratti", ricorda il Si Cobas.

Vittime dei quattro attacchi stranieri giunti nel distretto con la speranza di una vita migliore. "Tutta la vicenda – dicono dalla Prefettura di Prato – è sotto nostra attenzione ed osservazione". La Prefettura, nell’ambito del coordinamento delle forze di polizia, ha ribadito la necessità di monitorare la situazione. Sulla quarta aggressione interviene l’onorevole Marco Grimaldi (Verdi-Sinistra): "È il momento che lo Stato dica basta. Alla riapertura del Parlamento presenteremo un’interrogazione parlamentare. Nell’attesa che questo avvenga chiediamo a tutte le istituzioni di intervenire: alla procura di aprire una vera inchiesta e al prefetto e al governo di agire prima che sia tardi e ci scappi il morto. Non lasciamo soli i lavoratori e i sindacati in questa battaglia".

Sara Bessi