Operai aggrediti di notte Primi controlli in azienda

Zaka, il pachistano di 24 anni aggredito da un commando di quattro persone, cinesi, insieme ad un collega, mentre rincasava a Quarrata dopo il turno di notte alla Acca srl di Seano, ha sporto denuncia contro ignoti al comando dei carabinieri di Prato. Il giovane operaio è stato aspettato da quattro uomini ’armati’ di bastoni, tirapugno e anche un coltello, sotto la sua abitazione. Gli aggressori sono stati messi in fuga dalle urla delle due vittime che alle 3 e mezzo di notte tra martedì e mercoledì scorsi hanno svegliato coinquilini e vicini di casa. Il Si Cobas è sceso in piazza del Comune per denunciare quella che definisce il terzo agguato ai danni di operai iscritti al sindacato e solo perché "alzano la testa e lottano per rivendicare il rispetto dei propri diritti". Zaka si era iscritto appena due settimane fa per vedere riconosciuti i propri diritti e vedersi applicato il contratto nazionale della logistica. La busta paga con un contratto part time al 45% mostrata da Zaka si attesta in alcuni casi a somme lorde come 236 euro al mese. Una battaglia per la regolarizzazione del rapporto di lavoro che si è risolta a favore di una ventina di suoi colleghi, affiancati dal Si Cobas. Per il sindacato l’episodio di Zaka si inserisce in una escalation di violenze ai danni di quegli operai che "alzano la testa e lottano per rivendicare il rispetto dei propri diritti". Un altro caso risale a metà luglio, quando ad essere aggredito fu un delegato del Si Cobas e a maggio quando un altro sindacalista, in piena vertenza sindacale, venne malmenato. La denuncia presentata ai carabinieri è stata inoltrata alle procure di Prato e di Pistoia, mentre nelle settimane scorse i carabinieri di Prato con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno condotto accertamenti sulla ditta a conduzione cinese.

A stigmatizzare la terza aggressione è Aldo Milone di Prato libera e sicura. "Questo deve preoccupare perché ora siamo passati alla costituzione di un gruppo che procede a dare lezione agli operai quando rivendicano, giustamente, i loro sacrosanti diritti. Forse qualche imprenditore cinese crede di poter applicare una sua legge personale per mettere a tacere qualsiasi rivendicazione degli operai? La politica locale non può pensare di fingere che nulla sia successo; questi fenomeni di stampo mafioso rischiano di diffondersi nel mondo del lavoro".

