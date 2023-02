Operai a nero e Tari evasa Chiuse 2 ditte

Sette lavoratori a nero, illeciti amministrativi e penali, fra cui l’uso improprio di locali adibiti a dormitorio e cucina, l’evasione totale della Tari e contributi non versati. Sono i risultati dei controlli interforze eseguiti nei giorni scorsi in due ditte a conduzione straniera con sede a Montemurlo e a Prato. Sono dunque scattate le sospensioni delle attività lavorative e multe per un totale di 33.100 euro; due le persone sprovviste di permesso di soggiorno. I controlli sono stati disposti dalla Prefettura nell’ambito del gruppo interistituzionale di lavoro per la legalità nelle attività produttive, costituitosi nel giugno 2021 per ispezioni a 360 gradi nelle ditte tessili "per le quali siano state segnalate possibili violazioni delle varie disposizioni normative di settore".