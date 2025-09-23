Opera Santa Rita. Sanesi lascia la presidenza dopo 45 anni di impegno

A quattro anni dalla nomina Renza Sanesi lascia la presidenza della Fondazione Opera Santa Rita. Il fine mandato di Sanesi coincide con il momento di fusione per incorporazione tra l’ente promosso dalla Diocesi per fornire attività educative, sociali e sanitarie a favore di minori e persone con disabilità, con Coop22, la cooperativa sociale nata per l’accoglienza dei richiedenti asilo e poi cresciuta con il servizio degli operatori di strada e la gestione della RSA Casa Santa Maria della Pietà.

"Per me si chiude un ciclo iniziato nel 1981 e giunto a 45 anni di presenza in una realtà che sento come una seconda famiglia", dice Sanesi, che ha gestito le grandi trasformazioni dell’opera fondata 90 anni fa da Virginia Frosini. "Quando sono arrivata ero la 36esima dipendente, adesso sono dieci volte di più – dice – Tanta strada è stata fatta, dal sociale ci siamo aperti al settore sanitario, cercando sempre di rispondere ai bisogni del territorio".

Nei quattro anni di presidenza Sanesi ha raggiunto diversi obiettivi. Tra questi ricordiamo l’accreditamento come agenzia per il lavoro su Prato e Pistoia, l’apertura di una nuova casa di accoglienza per madri con bambini, l’inaugurazione di un centro diurno sanitario per ragazzi autistici, l’ampliamento della attività ambulatoriale con l’accreditamento delle certificazioni Dsa. Sono state compiute ristrutturazioni di opere, come l’ex convento dei Cappuccini, Villa Nesti, il complesso di Sant’Anna.

"Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra e sono sempre stata sostenuta dal Cda. Lascio un Santa Rita più grande, che ha risposto con crescente professionalità a richieste ed emergenze. Dopo gli obiettivi raggiunti, è arrivato il momento di lasciare, ci aspettano vari cambiamenti, come la normativa del terzo settore in vigore da gennaio, e altre evoluzioni sotto il profilo burocratico e amministrativo".

Nel rassegnare le dimissioni al vescovo Giovanni Nerbini, Sanesi ha dato la disponibilità continuare l’incarico fino al 30 settembre. Monsignor Nerbini ha chiesto a monsignor Carlo Stancari, attuale vice presidente, di assumere la presidenza ad interim della Fondazione fino alla nomina del nuovo CdA. "Ringrazio Renza per la dedizione e il grande lavoro svolto – dice il vescovo – per oltre 40 anni è stata un punto di riferimento per operatori e ragazzi. Un ringraziamento a don Carlo per aver accettato di accompagnare la Fondazione in questa fase".