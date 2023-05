Open day alla Verdi E un po’ di scienza a Palazzo Pretorio

Oggi dalle 9.30 alle 12.30 alla Scuola Verdi ci sarà l’appuntamento con Strumentopolis, l’open day di presentazione della Scuola in cui sarà possibile provare gli strumenti con la guida dei docenti e ascoltare i gruppi di musica d’insieme: l’Orchestra Acchiappasuoni (ore 9.30 e 11.30), composta da bambini dai 7 anni , e l’ensemble jazz under14 Small Greens (ore 10.30), guidato dal docente Massimiliano Calderai. Gli strumenti a disposizione saranno arpa, flauto dolce, flauto traverso, tromba, corno, percussioni, oboe, clarinetto, fagotto, fisarmonica, violino, violoncello e contrabbasso. Oggi alle 15 l’interessante conferenza Dialoghi sulle Scienze a cura dell’associazione Komorebi. Interverranno Nicola Messina, esploratore botanico; Annamaria Nocita, zoologa e curatrice del Museo di Storia Naturale di Firenze; Willy Guasti, naturalista e divulgatore scientifico pratese, molto noto per il suo canale youtube, Zoosparkle. Tre diverse generazioni di scienziati a confronto, per comprendere le nuove frontiere della comunicazione della scienza e dell’ambiente. Moderano l’incontro i biologi Andrea Vannini e Simone Rizzuto, presidente e vicepresidente di Komorebi.