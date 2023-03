Onoreficenze da Matterella per il tiro a volo

Sono montemurlesi due dei tre pratesi che hanno ricevuto dal prefetto, Adriana Cogode, le onorificenze al merito della Repubblica. Si tratta del campione di tiro a volo, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, Marco Innocenti, nominato ’ufficiale’ e dello zio, Luciano Innocenti, al quale è stata conferita dal presidente Sergio Mattarella l’insigne onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana; entrambi i riconoscimenti sono stati assegnati per meriti sportivi.

Il sindaco Simone Calamai ricevuto Marco e Luciano Innocenti: "Doppia onorificenza nella stessa famiglia, già questa è una grandissima soddisfazione - dice Calamai –. È per noi un grande onore avere due cittadini insigniti con questi importanti riconoscimenti al merito della Repubblica. Marco è un vero orgoglio, primo montemurlese a vincere una medaglia olimpica. Luciano è un’ istituzione nel mondo dello sport e in particolare del tiro a volo. Marco e Luciano rappresentano davvero un vanto per tutta la comunità".

Marco Innocenti è stato nominato ufficiale per il risultato conseguito alle Olimpiadi di Rio 2016: "È il frutto della medaglia d’argento a Rio- dice Marco Innocenti – Nella mia carriera ho vinto tante gare (europei, mondiali) ma la medaglia olimpica è la più importante e il presidente Mattarella ha onorato tutti i vincitori di medaglia olimpica di questo titolo". Luciano Innocenti è stato premiato per il suo impegno decennale nella promozione della pratica sportiva tra i giovani e in particolare del ’tiro al volo’, vera passione di famiglia. Luciano Innocenti è nato a Montemurlo nel 1951 e tanti sono i riconoscimenti ottenuti nella sua lunga carriera. "Ho lavorato per tanti anni a braccetto con il Coni per la promozione dello sport tra i giovani - dice Luciano - L’onorificenza di commendatore è una vera soddisfazione".