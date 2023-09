Omaggio a Nuti: "Teatro in città con il suo nome"

Intitolare il teatro della Guido Monaco a Francesco Nuti, l’attore-regista pratese, recentemente scomparso. Questa è la proposta lanciata da Federico Berti, giornalista e critico cinematografico, durante la serata "Il cinema secondo Prato", organizzata dai commercialisti in occasione dei festeggiamenti del loro patrono, San Matteo. Clara Calamai, Piero De Bernardi, Pamela Villoresi, Roberto Benigni, Giorgio Panariello e soprattutto Francesco Nuti, grandi talenti che hanno portato un pezzo di pratesità nel cinema e nel teatro e che Berti ha raccontato con passione giovedì scorso di fronte a una platea di 200 commercialisti. Filippo Ravone, presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e il consiglio direttivo di Prato hanno voluto così rendere omaggio a Nuti, deceduto dopo una lunga malattia, e al genio pratese con la serata che è stata ospitata dal Cinema Garibaldi Milleventi.

Berti, affiancato sul palco dall’attore Fabio Mascagni, ha ripercorso la vita e la carriera degli artisti pratesi, gli anni pratesi con la lunga gavetta di alcuni, i primi successi, la consacrazione, nel caso di Benigni fino all’Oscar, fra immagini e spezzoni di film e di spettacoli teatrali.

Il gran finale è stato dedicato proprio a "Cecco da Narnali" con il brano "Sarà per te" interpretato a Sanremo 1988 e che ha suscitato emozioni e ricordi nella platea. "Francesco ha cominciato a Prato, con le riviste delle Pagliette ma soprattutto con gli spettacoli nel teatro della Guido Monaco – ha detto Berti aggiungendo una proposta – Sarebbe bello che quel teatro gli fosse intitolato. Sarebbe uno spazio perfetto per il cabaret e per i tanti giovani comici che vorrebbero mettersi alla prova con questo genere".

Chissà che la proposta non possa diventare realtà, permettendo ai tanti giovani desiderosi di fare teatro comico e cabaret di riscoprire uno spazio della città