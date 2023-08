Oltre cento cestini per la movida La scommessa di Alia e Comune

Una vera e propria scommessa. E’ quella che portano avanti Alia e Comune installando 105 nuovi cestini bi-frazione in centro storico. I nuovi contenitori della spazzatura posizionati proprio in questi giorni nelle vie principali del centro e della movida pratese, non hanno portato a grandi risultati nelle altre città in cui sono stati installati. Non solo. Anche il tentativo di qualche tempo fa di introdurre la differenziata nei cestini di piazza Mercatale non diede i risultati sperati. Il Comune e Alia credono però lo stesso in questo investimento, anche nel tentativo di potere da un lato recuperare le migliaia di bicchieri di plastica che ogni weekend finiscono nell’indifferenziata post movida e dall’altro nella speranza di tenere sotto controllo il degrado causato dagli stessi bicchieri di plastica abbandonati su fontane e monumenti del centro. L’idea è quella di riuscire a educare i clienti della movida a conferire correttamente i rifiuti. I cestini bi-frazione infatti hanno un vano per plastica e lattine, e l’altro per i rifiuti indifferenziati. "Il percorso rientra nel progetto ‘Che Prato’ che prevede attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza – spiega l’assessore Cristina Sanzò -. L’obiettivo è di aumentare la qualità della raccolta differenziata e mantenere il decoro, in una realtà come la nostra che ha comunque una percentuale di differenziata superiore al 72%. In centro storico abbiamo concentrato l’attenzione sulle problematiche della movida, collegate soprattutto alle cattive abitudini dei suoi frequentatori, che ogni sera abbandonano l’equivalente di circa 4 metri cubi di materiale potenzialmente riciclabile fra lattine, bicchieri e bottiglie di plastica. Da qui è nata l’esigenza di installare i nuovi cestini e di introdurre iniziative per coinvolgere anche i più giovani".

L’installazione dei cestini arriva dopo l’attività portata avanti dal personale di Alia durante i giovedì di luglio e nei weekend estivi. Gli operatori hanno provato a dialogare con i più giovani per sensibilizzarli al corretto smaltimento dei bicchieri di plastica. E a settembre presidieranno il centro durante i concerti di Prato è Spettacolo e gli eventi della Palla Grossa. "Questa è una risposta concreta al problema, particolarmente sentito, dell’errato conferimento dei bicchieri di plastica durante le serate della movida – spiegano da Alia -. Vogliamo evitare gli abbandoni e allo stesso tempo togliere un alibi a tutti coloro che si rendono protagonisti di comportamenti scorretti".