Oltre 40mila visitatori La gita un rito per tutti Quando la biglietteria era presa d’assalto

C’era un tempo in cui la domenica per entrare al Centro di scienza naturali si faceva la fila per il biglietto. C’era un tempo in cui la gita di classe a Galceti era irrinunciabile. Oltre 40.000 presenze all’anno, di queste 8000 studenti che conoscevano la natura da vicino grazie al parco del Monteferrato, unico nel suo genere, invidia delle province vicine. C’era un tempo in cui andava al Centro di scienze naturali anche chi abitava fuori Prato perché 18 ettari di montagna alla portata di tutti non ce ne sono nelle vicinanze e nemmeno altrove. Oggi invece c’è un cancello zincato chiuso che sbarra la strada. Non c’è pratese che almeno una volta nella vita, da piccolo o da adulto, non sia andato a Galceti. Oggi quegli stessi pratesi ancora chiamano per sapere gli orari di apertura del parco e non si danno pace per una chiusura che non trovano giusta. Ma nel parco non ci sono più le gabbie, non c’è più la staccionata che costeggiava il laghetto, non ci sono più gli animali. Per la stragrande maggioranza sono scappati, resta solo il museo con gli esemplari imbalsamanti di proprietà di Gilberto Tozzi, anima del centro finito dell’inchiesta giudiziaria che poi ha segnato anche il declino della struttura. Oggi solo su appuntamento qualche scolaresca entra, ma non è nulla rispetto alle migliaia di persone che frequentavano il parco. Il 25 aprile, da poco trascorso, era una data simbolica: si andava al parco per assistere alla liberazione dei falchi e degli animali curati durante l’anno. Oltre 5000 le persone che partecipavano. Resta tra i ricordi più vividi il dono delle piume di pavone che Deanna Tozzi distribuiva ai più piccoli, il tour tra gli animali del bosco o attorno al laghetto per vedere il nido degli aironi, tornati in città. Una storia gloriosa iniziata nel 1967 con la mostra Natura e arte, che dette vita a quello che poi è stato Galceti.

Silvia Bini