Oltre 200 famiglie chiedono aiuto. Adesso servono materassi e mobili

Materassi, coperte, piccoli mobili: sono tante le persone che a Montemurlo il 2 novembre hanno perso molto e che adesso hanno necessità di un aiuto. Lo dimostrano le richieste arrivate al Comune

in un solo piomeriggio, durante l’iniziativa messa in campo proprio per aiutare in modo concreto e immediato quanti hanno bisogno di piccoli ma importanti beni e che adesso non hanno la possibilità di acquistare. Sono state oltre 200 le persone che si sono recate ai gazebo allestiti a Oste in piazza Amendola, a Bagnolo in piazza Bini e a Montemurlo centro in piazza della Libertà: 108 i questionari raccolti a Oste, 90 a Bagnolo, una trentina a Montemurlo.

Le richieste, comunque, continuano ad arrivare perché è possibile scaricare il questionario dal sito www.comune.montemurlo.po.it, compilarlo e inviarlo per mail all’indirizzo di posta [email protected] o consegnato a mano al Protocollo del Comune in piazza della Repubblica, 1 a Montemurlo. "E’ importante sottolineare che non si tratta dei moduli della Regione Toscana per la richiesta del risarcimento danni, ma di una rilevazione per provvedere in maniera rapida alla distribuzione degli aiuti, giunti sul territorio, in maniera efficace e razionale - spiega il sindaco di Montemurlo Simone Calamai - È sempre possibile scaricare e compilare la rilevazione dei bisogni, collegandosi al sito del Comune di Montemurlo. È importante far arrivare quanto prima le richieste per cercare di provvedere rapidamente a tutte le esigenze". Intanto a Montemurlo è arrivato un tir carico d’aiuti: alimenti a lunga scadenza, vestiario (abiti e scarpe per adulti e bambini) biancheria per la casa e prodotti per l’igiene e la pulizia. Un gesto di solidarietà spontaneo di tre associazioni della provincia di Mantova.

Sempre a causa del maltempo la palestra del Livi, situata al piano interrato, ha subito un allagamento dovuto alle infiltrazioni di acqua provenienti dai lucernari sul soffitto. Anche due infissi dell’edificio – rispettivamente di un vano scala e di un’aula - hanno subito anch’essi infiltrazioni. Problemi anche

al liceo Copernico un corridoio posto al piano terra dello stabile ha subito infiltrazioni d’acqua dalla copertura.

La Provincia ha già autorizzato la procedura di affidamento diretto per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria.