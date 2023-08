Oltre 14.300 le domande presentate in Toscana

Al bando dello scorso maggio

in tutta la Toscana avevano partecipato 14.393 nuclei familiari. Le domande non accolte sono state 2.279 di cui 1.376 per mancanza di requisiti (retta inferiore a bonus Inps o Isee inferiore a 35mila euro; residenza fuori Toscana o rinuncia), 382 per errori non sanati nella presentazione delle domande e 521 per mancata disponibilità del posto al nido prescelto o assenza di titolarità alla frequenza di un nido privato. Il contributo della Regione integra il bonus nidi erogato dall’Inps, concesso a rimborso, per ridurre la quota delle rette a carico delle famiglie.