Oltre 100 borracce per gli alunni

Oltre 100 bottiglie riciclabili nelle scuole elementari di Vaiano e La Briglia per il progetto promosso dal Comune insieme a Publiacqua, sono state consegnate agli oltre 100 bambini delle elementari di Vaiano e delle elementari della frazione de La Briglia. Le borracce riutilizzabili rientrano nel progetto portato avanti per sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e ad un utilizzo consapevole delle materie plastiche. I bambini e le bambine sono stati entusiasti per questo piccolo, ma significativo, regalo che arriva a completamento di lavori sul riuso e sulla salvaguardia ambientale che le maestre portano avanti nelle scuole. A consegnare le borracce sono stati l’assessore alla scuola di Vaiano, Fabiana Fioravanti insieme a Simone Barni vice presidente di Publiacqua.