Old Trout Puppet. Al Fabbricone il debutto in Italia

Immaginate più di 90 burattini che muoiono sul palco ognuno in un modo diverso. Avete mai visto qualcosa del genere? Direttamente dal Canada, The Old Trout Puppet Workshop regalerà al pubblico del Fabbricone un’esperienza visivamente sbalorditiva e molto divertente. Tra nebbia sul palco, luci stroboscopiche, rumori improvvisi, comiche crudeltà non necessarie, sfila davanti ai nostri occhi una parata di "esecuzioni" di pupazzi che scongiura con la risata la paura della morte. E’ lo spettacolo Famous puppet death scenes, che arriva per la prima volta in Italia, a Prato al teatro di via Targetti da giovedì 25 a domenica 28 gennaio (spettacoli come di consueto feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Acclamato dalla critica internazionale, lo spettacolo di burattini per adulti del gruppo canadese fa sfilare sul palco una parata straziante di morti illustri di burattini, una sequenza esilarante di scene in cui i pupazzi perdono la vita tratta da "i pezzi più drammatici dei più grandi capolavori del teatro dei burattini nel corso della storia", mettendo in scena una crudeltà non necessaria verso oggetti inanimati. "Prima di Internet le persone erano abituate ad annoiarsi – dalle note di regia della compagnia The Old Trout Puppet Workshop – quindi potevano restare ferme per un periodo di tempo sorprendenre senza chiedersi se si stavano perdendo qualcosa di eccitante che accadeva altrove. Ma ora ci aspettiamo che la nostra devastazione emotiva venga sferrata come un pugno di kung fu alle parti deboli in modo da poter passare alla prossima intensa esperienza il più rapidamente possibile. L’Old Trout Puppet Workshop ha raccolto solo per la vostra angoscia esistenziale solo i pezzi più drammatici dei grandi capolavori del teatro delle marionette nel corso della storia: vale a dire la parte in cui il burattino muore. e nudità di burattini, una catartica sequenza di morti in scena scongiura con la risata la paura della morte".

Lo spettacolo internazionale è realizzato in collaborazione con il Gruppo Colle. Biglietto posto unico 20 euro, riduzioni per soci Coop, over 65, under 25 e gruppi organizzati.