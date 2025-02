Ok al consiglio straordinario sulla sicurezza

Il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza si farà. La presidente del consiglio comunale Tamara Cecconi ha convocato la seduta per lunedì 17 febbraio alle 18,30 e in caso di seduta deserta, la seconda convocazione sarà per giovedì 20 alle 9 del mattino.

Al consiglio sono stati invitati il prefetto di Prato, i comandanti delle stazioni dei carabinieri di Carmignano e Poggio a Caiano e il comandante della polizia municipale Barbara Belli.

La presidente Cecconi nella lettera inviata ai capigruppo il 31 gennaio aveva spiegato che "prefetto e comandanti delle stazioni dei carabinieri hanno comunicato l’impossibilità di partecipare al consiglio comunale per motivi organizzativi e istituzionali. Alla luce di tale circostanza, non si è ritenuto necessario interpellare il comandante della polizia municipale di Carmignano. Questo in considerazione del fatto che la polizia municipale riveste, aspetto non secondario ma di primaria importanza, un ruolo di ausiliario nella sicurezza pubblica e non possiede competenze dirette in materia di ordine pubblico, che sono prerogativa esclusiva delle autorità di pubblica sicurezza".

Le opposizioni sono soddisfatte della convocazione del consiglio quale momento di confronto con l’amministrazione e gli “addetti ai lavori“. "Il consiglio straordinario - commenta Angela Castiello, capogruppo di Centrodestra per Carmignano - è un atto dovuto. Mi auguro che gli invitati, tra cui il prefetto o un suo delegato, possano essere presenti per cercare strategie condivise di intervento a tutela della sicurezza dei cittadini carmignanesi".

M. Serena Quercioli