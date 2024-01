Oji spegne dieci candeline: "Nuove idee in cantiere"

Oji, il marchio con la zampa, festeggia i suoi primi dieci anni. Dieci candeline per il progetto di moda dei fratelli Veronica e Simona De Luca: t-shirt griffate, colorate e disegnate dalla creatività di Veronica e fatte conoscere grazie alla capacità comunicativa di Simone. Con un asso nella manica: quella dell’origine del progetto imprenditoriale legato affettivamente ad Oji, il cane scomparso della famiglia De Luca. Una storia che in questi due lustri ha affascinato e conquistato clienti in Italia, in Europa e nel resto del mondo grazie alla vendita on-line e ai tanti collaboratori di cui Oji si è dotata. Sono tanti i volti noti, dallo spettacolo al piccolo schermo fino allo sport, che hanno ceduto al fascino delle t-shirt Oji. Il decennale è l’occasione per celebrare una tappa per niente scontata, visti i periodi non facili per la moda, e per guardare avanti sempre con il sorriso, come è nel costume dei fratelli De Luca. "Festeggiamo il decennale con le stampe più belle di questi anni, una trentina - spiega Simone - Un esempio? la collezione con la scritta ’Sei più bella di un gol al novantesimo’, che fu la dedica usata dai giocatori di serie A. E c’è anche ’Siamo figli di un sogno’, dedicata a Renato Zero". Che cosa è cambiato in questi dieci anni? "In questi anni ci siamo migliorati: il target del negozio è sempre il solito, ovvero servire i negozi più belli in Europa e ci siamo riusciti". Purtroppo anche Oji ha subìto un grosso stop durante la pandemia: "Nel 2020 abbiamo avuto un rallentamento, adesso stiamo ripartendo. Ci siamo difesi grazie all’esplosione di tante idee, rinfrescando le collezioni per adulti e bambini da uno a 16 anni". Tre anni non facili, ma davvero fruttuosi per Oji perché "abbiamo portato il prodotto ad un livello ancora più alto, utilizzando tessuti italiani per le nostre t-shirt. Abbiamo avuto il tempo per migliorarci e combattere il fast fashion". Un tipo di prodotto che ha trovato diffusione a Dubai, Giappone, Olanda, Belgio e Francia in un crescendo di interesse da parte dei clienti ammaliati dalle idee innovative.

Quale scommessa per il futuro? "Si deve stare attenti alle tendenze emotive, specialmente nel bambino, che richiede risposte flash che durano anche un solo mese. Il mercato cambia velocemente e bisogna essere subito pronti con la produzione. Piccoli passi ci hanno dato modi di fare le scelte giuste e di arrivare a festeggiare il decennale. Per il futuro abbiamo in testa tanti progetti. Uno tra tutti? Sono alla ricerca delle eccellenze italiane in ogni settore, come la cucina e il mondo degli chef: mi piacerebbe fare la storia delle più grandi famiglie italiane e dei brand e raccontarle con capsule t-shirt".

Sara Bessi