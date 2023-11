Ognissanti, la messa del vescovo

Il vescovo Nerbini ha nominato monsignor Nedo Mannucci correttore dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato. Ricordiamo che oggi, solennità di Tutti i Santi, il vescovo Giovanni Nerbini celebra la messa alle 15,30 al cimitero della Misericordia di via Galcianese, a cui seguirà la benedizione delle tombe. Inoltre, in via Convenevole, nell’oratorio di San Michele, è prevista alle ore 14,30 la liturgia dei vespri, al termine della quale la brigata dei fratelli e delle sorelle raggiungerà il cimitero, mentre domani alle ore 19 si celebra la messa in suffragio di capiguardia, fratelli e sorelle della Misericordia deceduti nell’anno. E presso i locali della sede operativa della Misericordia, in via Galcianese, verrà distribuito il pane benedetto dalle ore 9 alle 12,30.