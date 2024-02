In Italia il femminicidio è un fenomeno tutt’altro che raro: ogni tre giorni una donna viene

uccisa da un uomo che appartiene alla sua cerchia affettiva. Per dire basta sono tante le iniziative che porgono la mano alle vittime e che puntano alla diffusione della cultura del rispetto. La Toscana ha molti Centri antiviolenza (Cav) a cui accedono sempre più donne, dimostrando l’aumento di consapevolezza che la denuncia rende liberi: nei 373 centri sparsi nella penisola si sono recate nell’ultimo anno 34.500 donne. Il 15° Rapporto sulla violenza

di genere voluto dalla Regione, parla chiaro: nel 2022 sono in 3.232 a essersi rivolte a un Cav, evidenziando un aumento considerevole rispetto all’anno precedente. A sostenerle, una serie di percorsi di vario tipo, che accompagnano la donna verso una nuova vita. In particolare, nei casi più estremi, ci sono le Case rifugio, dove le vittime ripartono dall’anonimato per costruirsi un futuro. A Montemurlo, nel 2023, sono 14 le donne prese in carico, un trend in aumento che caratterizza anche l’intera provincia pratese con 89 casi. Ma per dire no alla violenza di genere occorre intervenire anche sugli uomini. È questo l’obiettivo dei Centri per uomini autori di violenza (Cuav), che vogliono interrompere

il femminicidio aiutando l’uomo nell’assunzione

di responsabilità.