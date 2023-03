"Ogni anno registriamo ingressi record"

Il direttore Lorenzo Sbaraglio racconta in numeri e in curiosità la villa medicea.

Quanti visitatori conta annualmente?

"Dai 50 ai 60.000, compresa la festa dell’assedio, di cui circa un terzo sono stranieri e si concentrano in primavera".

Quale avvenimento si ricorda con l’assedio?

"L’assedio vuole celebrare non una guerra ma la cerimonia che si tenne per far conoscere la nuova sposa del Granduca Francesco I; in quell’occasione arrivò così tanta gente da sembrare un vero e proprio assalto".

Esiste un passaggio segreto?

"Il granduca Francesco I era sposato con la regina d’Austria Giovanna ma aveva un’amante, Bianca Cappello, che poi diventò la sua seconda moglie. Bianca viveva nella villa di Cerretino e si ipotizza che per raggiungerla ci fosse un passaggio segreto sotterraneo. Forse era solo un sentiero che collegava due ville e due amori sconfinati".

Progetti in vista nel 2023?

"Molti, uno in particolare prevede visite di 30 minuti ognuna per mostrare aspetti particolari e capolavori noti e meno noti della villa. Si terranno concerti di musica classica e non ed ogni evento sarà annunciato sui social".