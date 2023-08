Oggi riapre la Lazzerini E i libri fanno "Splash"

Riapre oggi alle 14 la biblioteca Lazzerini, dopo la breve pausa di Ferragosto. Un’occasione per chi è rimasto in città di avventurarsi in quei magnifici spazi alla ricerca di idee e spunti di lettura. La biblioteca in "Un mese da leggere", la consueta guida consultabile sul sito, per agosto ha scelto come tema l’acqua e come titolo Splash, molto indovinato visto il clima torrido di questi giorni. Fra i testi consigliati il saggio di Paolo Sorcinelli che ripercorre la storia dell’elemento primario della vita, che spesso diventa lo specchio delle paure e delle speranze, oppure il volume di di Massimo Donà, un viaggio colto e originale da Eraclito a Ungaretti, dai Vangeli a Nietzsche, da Plotino ad Ariosto, una vera e propria "filosofia dell’acqua". Nella lista c’è anche un’autrice pratese d’adozione, Simona Baldanzi che porta i lettori lungo le sponde dell’Arno dal Falterona a Pisa: un viaggio lento fatto di storie che non vogliono fermarsi per farsi raccontare e che ingrossano e mutano come la piena del fiume, ma anche Björn Larsson che racconta il mare attraverso alcuni classici della letteratura, da Conrad a Maupassant, da Omero a al Nobel Harry Martinson. Ricordiamo che fino al 31 agosto la Lazzerini sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 (stessi orari per la sala ragazzi). Per favorire il più possibile l’affluenza degli utenti, a luglio e ad agosto sono state quindi sospese solo le aperture del lunedì mattina, del sabato pomeriggio, del venerdì dopo cena e della domenica.

A proposito di Lazzerini, c’è infine da ricordare che fino alle 13 del 15 settembre si potranno effettuare le pre-iscrizioni ai corsi di cultura generale al link corsielaboratori.comune.prato.it. Allo stesso link sono visionabili le schede esplicative dei vari corsi, sia di quelli che inizieranno i primi di ottobre che di quelli che prenderanno in via in date successive.L’offerta è molto variegata con 47 proposte che spaziano in campi assai diversificati: lingue straniere, scrittura creativa, teatro, fotografia, informatica, musica, discipline artistiche, benessere. Tante quindi le opportunità formative e ricreative che il Comune, in collaborazione con associazioni e professionisti del territorio, mette a disposizione dei cittadini per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze o per impiegare il proprio tempo libero.