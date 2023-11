Oggi niente mercati in tutta la città

Vista la situazione drammatica che si è venuta a creare a Prato a causa del maltempo, e i disagi conseguenti per la mobilità, rinviati gli appuntamenti del weekend al Museo di Palazzo Pretorio. La conferenza del ciclo Un’ora ad Arte prevista per oggi e dedicata alla Madonna della Cintola di Filippo Lippi è stata spostata a sabato 11 novembre alle 16; la Colazione ad arte prevista domani è rinviata a domenica 19 novembre alle 10.30, con lo stesso programma; il laboratorio per bambini Burattini al Museo previsto per domani è rinviato a data da destinarsi. Il Museo di Palazzo Pretorio nei prossimi giorni potrebbe subire variazioni di orario, che verranno comunicate tempestivamente sul sito e sui canali social.

Dopo l’ordinanza del sindaco di ieri pomeriggio, che vieta mercati e manifestazioni all’aperto fino a domani, il mercato Terra di Prato non avrà luogo. Riguardo alla festa dell’olio che sarebbe stata in programma domani gli organizzatori precisano: "Ringraziamo di cuore chi ha già ordinato le box e vogliamo rassicurarvi che ci impegneremo per riorganizzare l’iniziativa appena sarà possibile nel rispetto delle nuove circostanze".