"Oggi molti ragazzi non conoscono la propria città" Il centro storico è stato una bellissima scoperta

Le docenti spiegano questo progetto didattico.

Professoressa Pelliccia come nasce l’idea degli studenti-guide turistiche?

"Mi capita spesso da quando insegno che i ragazzi non conoscono la loro città ed è un peccato perchè Prato offre molteplici opportunità di forme di arte e di comunicazione che devono essere conosciute, apprezzate e preservate".

Com’è stata accolta l’idea?

"Erano un pò spaventati all’idea di dover fare da guida, ma poi è stato tutto più semplice. Il percorso è iniziato in classe e con i colleghi di religione, arte e tecnologia, abbiamo pensato ad un progetto interdisciplinare. E’ stato un susseguirsi di scoperte: dai monumenti alle strade, dalle storie ai percorsi e tutti hanno notato come sia facile raggiungere il centro: a piedi, in bici, in autobus, rispettando anche l’ambiente".

Professoressa De Pascale di che cosa si è occupata?

"Del percorso storico-religioso, alla scoperta delle meravigliose opere racchiuse in ambienti speciali del Museo dell’Opera del Duomo e soprattutto la Sacra Cintola: è la reliquia più preziosa, portata dalla Terrasanta da un giovane pratese nel 1141 dopo un avventuroso viaggio in mare, fu consegnata in dono alla città alla sua morte".