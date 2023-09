Oggi il vertice in Regione con il Comune

Oggi è il giorno tanto atteso dell’incontro in Regione tra i vertici del Pecci, i sindacati e il Comune di Prato, sui due licenziamenti notificati a fine agosto per far quadrare i conti. La prima riunione del 13 settembre tra la Fondazione e i sindacati non aveva portato ai risultati sperati. Il direttore Stefano Collicelli Cagol presente al confronto il ritiro immediato dei licenziamenti chiesto da Cgil e Uil, ha passato la palla proprio all’incontro di oggi tra soci e cda.

La richiesta che metteranno sul tavolo le organizzazioni sindacale è l’immediato ritiro dei due licenziamenti. Se Regione e Comune - i due soci pubblici del museo di viale della Repubblica - non si renderanno disponibili ad accogliere la richiesta dei sindacati, i lavoratori in stato di agitazione da inizio mese, hanno già annunciato uno sciopero per il 28 settembre in concomitanza con la preapertura della nuova mostra di Diego Marcon con "Glassa".

Finora il grande assente è stato il presidente del cda Lorenzo Bini Smaghi chiamato in causa più volte in queste ultime settimane. Oggi sarà il giorno decisivo?