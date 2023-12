Oggi il concerto dei Dream Gospel Voices

Stasera alle 21 al Politeama da ricordare la Gospel Night con i Dream Gospel Voices (foto), una nuova formazione che incarna la fusione tra la tradizione profonda del gospel americano e l’innovativa musicalità d’oltreoceano. L’ensemble vanta la presenza di cantanti straordinari con lunghe esperienze nei cori più prestigiosi di Harlem, vero cuore pulsante e culla mondiale del gospel. Artiste e artisti che, con la forza delle loro voci, si sono esibiti in centinaia di performance internazionali. Il repertorio del concerto abbraccia gli spirituals classici, come il medley natalizio e, interpretazioni di Amazing Grace e O Happy Day, continuando con tanti altri successi che hanno fatto la storia del gospel. Ad aprire il concerto sarà un gruppo pratese sempre molto apprezzato dal pubblico: The gospel fire Choir, diretto con passione da Patrizia Calussi, docente della scuola di musica Verdi. Biglietti su Ticketone o direttamente in teatro.