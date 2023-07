Oggi Eccentrica con l’Arcigay

Pecci Eccentrica oggi dalle 18 a mezzanotte. In occasione del Firenze Pride dell’8 luglio, in collaborazione con Arcigay Prato-Pistoia e Toscana Pride. Dalle 18 alle 19 talk con Flavio Nuccitelli che presenterà il suo libro Frenesia (Fandango, 2021) è il suo primo romanzo e racconta di un coming out psichedelico. Dalle 19 serata in musica con Haus of Sitrì dal titolo Caliente, uno show eclettico ed irriverente prima di lanciarsi nelle frenetiche danze della Disco Inclusive diretta da Sharon Ops.