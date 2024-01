Oggi da ricordare:. Camerata al Politeama. Arminio a Pecci Books

Da non perdere stasera alle 21 al Politeama il concerto della Camerata. Protagonista del programma è il Settecento, col confronto fra il massimo compositore e teorico francese di quel secolo, Jean-Philippe Rameau, e il viennese, contemporaneo di Mozart, Carl Ditters von Dittersdorf. Filippo Maria Bressan, con l’autorevolezza stilistica da anni familiare al pubblico della Camerata, dirigerà l’orchestra. Prima del concerto si terrà al Ridotto del Teatro Politeama il consueto Club delle 18.45, la guida all’ascolto tenuta da Alberto Batisti sul programma della serata. Anche per questo concerto è ascotabile su Spreaker e Spotify il podcast di Batisti, per scoprire Les Indes galantes do Jean-Philippe Rameau. Alle 18.30 si apre invece re l’edizione 2024 della rassegna Centro Pecci Books. Il poeta e scrittore Franco Arminio presenterà il suo nuovo libro Canti della gratitudine (Bompiani 2024) appena uscito nelle librerie. Il volume ci invita a un gesto semplice e prezioso: fare buon uso delle parole. Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia. È ispiratore e punto di riferimento di molte iniziative contro lo spopolamento dell’Italia interna. Da anni racconta disagi e meraviglie dei paesi più trascurati. Ha pubblicato più di trenta libri.