Oggi al Terminale : "Genoeffa Cocconi e i sette fratelli Cervi"

Oggi alle 18 al Terminale secondo appuntamento della rassegna Al cinema per non dimenticare a cura di Anpi. Dopo la presentazione del produttore Alessandro Leo, verrà proiettato "Genoeffa Cocconi – I miei figli, i sette fratelli Cervi", un film-documentario del 2024, scritto da Loredana Ravanetti e diretto da Marco Mazieri, che affronta la Resistenza dal punto di vista femminile, in particolare quello inedito delle donne contadine. Genoeffa Cocconi, interpretata da Lucia Vasini, parla della sua vita di donna della Resistenza in una conversazione con una giovane ricercatrice, interpretata da Maria Vittoria Dallasta. La condizione femminile, il fascismo, la chiesa, la Resistenza, le drammatiche difficoltà delle scelte di un’intera generazione di donne, la lotta per la libertà: un ruolo, quello delle donne nella Resistenza, da riconsiderare nella storia, con le voci di Fiorella Mannoia, Liliana Cavani, Benedetta Tobagi, Teresa Vergalli, Albertina Soliani, Vanna Iori, Laura Artioli, Maria Morotto, Edies Reverberi. Ad accompagnare il racconto, materiali di repertorio, animazione, la musica originale di Pietro Cantarelli ed il brano Mariposa di Fiorella Mannoia, vincitore del Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024.