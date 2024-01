Oggi al Beste Hub "Sarà per te". Pd, al via la campagna elettorale

Il Partito Democratico si raduna questa mattina al Beste Hub di via Bologna in una giornata di lavoro che di fatto mette il partito in modalità campagna elettorale in attesa poi di trovare la non semplice quadra sul nome del candidato sindaco. L’iniziativa dal titolo "Sarà per te" in omaggio a Francesco Nuti vede la partecipazione della sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti, del primo cittadino di Vicenza Giacomo Possamai, del sindaco di Barcellona Jaume Collboni (in collegamento video), di quella di Marzabotto Valentina Cuppi, e ancora del direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e del divulgatore scientifico Willy Guasti. A parlare dal palco del Beste Hub saranno poi il sindaco Matteo Biffoni, che alle 9.30 introdurrà i lavori, il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, mentre la conclusione della giornata sarà affidata al segretario provinciale Pd Marco Biagioni. Molti gli interventi previsti, fra amministratori, rarppresentanti delle categorie economiche e delle associazioni nei cinque dibattiti in programma. .

Si parte con quello dedicato all’alluvione che ha colpito il territorio della provincia di Prato, con interventi di volontari e di Willy Guasti. A seguire si discuterà di ambiente, lavoro e innovazione, con interventi di Legambiente Toscana, sindacati, e categorie economiche. Poi il dibattito sul diritto all’abitare con esponenti del terzo settore e col sindaco di Barcellona. Il quarto incontro riguarda scuola, politiche sociali, diritti e violenza di genere. Infine il talk su nuove generazioni e memoria con interventi di Greco, Cuppi, Possamai e del partigiano Fiorello Fabbri.